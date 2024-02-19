В Усть-Катаве 10 человек обратились за медпомощью после нападения собак

В числе пострадавших оказались четыре ребенка

В Усть-Катаве 10 человек, в числе которых оказались четыре ребенка, пострадали от нападения бродячих собак. С укусами и ссадинами они обратились за помощью в медучреждение. Выяснилось, что в течение нескольких недель в городе не была организована работа по отлову и обращению с безнадзорными животными. Об этом рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.



Прокуратура Усть-Катава провела проверку ситуации с безнадзорными животными после публикации поста в соцсети о том, что бродячие собаки загрызли кошку. Автор сообщения также указал на то, что они бросаются на детей и взрослых.

«Установлено, что в период с пятого по 25 января 2024 года в ОМВД России по Усть-Катавскому городскому округу зарегистрировано четыре случая нападения безнадзорных собак на людей и животных. При этом 10 граждан (из них четверо детей) обратились в медицинскую организацию с укусами и ссадинами за медицинской помощью», — рассказала Наталья Мамаева.

19 января 2024 года управление инфраструктуры и строительства администрации города заключило муниципальный контракт с ООО «Центр правовой помощи „Альтернатива“». Компания должна заниматься работой по обращению с безнадзорными животными. Вместе с тем контракт на оказание данных услуг, который заключили в 2023 году, истек 25 декабря. Соответственно, почти месяц — с 25 декабря 2023 года по 19 января 2024 года — бродячими животными никто не занимался.

«По результатам проверки прокурором главе Усть-Катавского городского округа внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, в том числе с требованием организовать работу по своевременному заключению муниципальных контрактов по отлову и обращению с безнадзорными животными», — заключила Наталья Мамаева.

Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры города.