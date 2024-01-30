В центре Челябинска стаи бродячих собак запугали жителей

Животных отловили, но ситуация кардинально не изменилась

В Калининском районе Челябинска местные жители уже несколько недель бьют тревогу: стая собак сначала напала на подростка во дворе многоквартирных домов, а теперь агрессивных животных стало еще больше. Накануне собак отловили, но, по мнению жильцов двора, ситуацию это не улучшит. Как бездомные собаки стали поводом для конфликта жителей двора — в нашем материале.

В январе этого года камеры подъезда дома 19в по улице Каслинской зафиксировали, что несколько собак окружили подростка. Жильцы двора в социальных сетях пояснили, что ребенок не пострадал, животных спугнули автомобилисты.

Жители двора рассказали, что собаки со всей округи сбегаются во двор, потому что местная жительница их подкармливает. Она даже соорудила для животных будку, а от службы отлова прячет в своей квартире.

«Сначала было семь собак, трех удалось отловить. Осталось четверо, потом — девять. Этих собак она прячет от отловщиков в своей квартире. Можете представить, что творится и чем пахнет в подъезде и у соседей?.. Женщине 60 лет, никто не знает, есть ли у нее родственники, возможно, ее надо принудительно лечить», — рассказала корреспонденту информагентства жительница двора Виктория М (имя изменено. — Прим. ред.).

Одинокая соседка даже приловчилась собирать пищевые отходы от ближайшего детского сада. Этими отходами она и кормит собак. Теперь на детской площадке во дворе нет детей — там живут собаки.





Накануне глава Калининского района Владимир Шамне отчитался в своем телеграм-канале, что всех собак в микрорайоне отловили.

«Стая бродячих собак наблюдалась в микрорайоне Кирсараи неоднократно, однако борьбе со скоплением бездомных животных в этой местности мешали сами жители, которые продолжали кормить животных и даже обустроили будку. Совместно с сотрудниками Следственного комитета и полиции проведена беседа с жителями о недопустимости повторения ситуации», — пояснил он.

Но, по словам Виктории, эта беседа не принесет никакого толка. Соседи не знают, в какую уже инстанцию им обращаться: собаки не просто несут антисанитарию в подъезд, они стали опасны для людей. Отчаявшиеся жильцы написали обращения с просьбами о помощи уже в шесть ведомств.

По информации министерства сельского хозяйства Челябинской области, у нас в регионе действует закон, по которому гражданам запрещено подкармливать бездомных животных в местах общего пользования, рядом с социальными объектами. Перечень таких мест определяют местные власти. Пока неизвестно, попал ли вышеуказанный двор в список этих мест, запрос об этом находится в администрации города. Но даже если и попал, максимальные санкции за нарушение закона — беседа. За неправильный выгул могут оштрафовать, но за прикорм агрессивных собак в жилом дворе — лишь расскажут о действии закона.

Более того — если собаки уже с бирками, то заказать их отлов не так-то просто. Корреспондент уже пытался выселить собак из другого двора в центре города, где также агрессивные животные облюбовали детскую площадку. Что из этого вышло — читайте в материале.

Пока соседи могут лишь подать в суд на женщину, которая развела антисанитарию в подъезде и в своей квартире. Жилищный кодекс РФ прямо указывает, что собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями, а также правила содержания общего имущества.

А уже по нормам Гражданского кодекса городские власти должны предупредить нерадивого соседа о необходимости устранить нарушения. Но для такого предупреждения нужно еще доказать, что соседка систематически нарушает интересы жильцов дома.

Выселить женщину по закону нельзя, но потребовать устранить в квартире стихийный приют бездомных животных — можно.

«В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 30.03.1999 № 52‑ФЗ „О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения“ содержание жилых помещений должно отвечать санитарным правилам. Законом о санитарном благополучии установлена обязательность соблюдения санитарных правил для всех без исключения граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на территории Российской Федерации (п. 3 ст. 39 Закона)», — дали пояснение на сайте администрации г. Челябинска в рубрике «Вопрос — ответ».

Также ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений регламентирует Кодекс административных правонарушений. Дела об этом может рассматривать Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.