Пять человек пострадали от нападения стаи собак в поселке в Челябинской области

СК проводит проверку

В поселке Дзержинском в Магнитогорске стая бездомных собак регулярно нападет на местных жителей. Как сообщили в социальных сетях, от них пострадали уже пять человек, в том числе дети. В следственном управлении СК России по Челябинской области проводят процессуальную проверку, сообщили в пресс-службе управления.

Информация о нападении собак на людей на протяжении нескольких месяцев появилась на днях в паблике «Черное и белое Магнитогорск» в социальной сети «ВКонтакте». Автор поста сообщил, что жителей поселка держит в страхе стая из 20 собак. 18 декабря одно из животных напало на ребенка, ему потребовалась помощь медиков. В течение января также было зафиксировано несколько нападений.

«После травмирования ребенка обращались в управление охраны окружающей среды и экологического контроля администрации Магнитогорска, реакции не последовало»,— уточнил автор поста.

В следственном управлении СК России по Челябинской области по факту нападений начата процессуальная проверка. Главе ведомства Петру Решетникову поручено возбудить уголовное дело.