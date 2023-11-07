Юная челябинка получила деньги после укуса собаки

Нападение бездомного пса обошлось городской казне в 50 тыс. рублей

В Челябинске прокуратура добилась компенсации морального вреда ребенку, пострадавшему в результате нападения бродячих собак около года назад, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что инцидент произошел чуть менее года назад в Металлургическом районе города, у дома 14 по ул. 50 лет ВЛКСМ: в дневное время за девочкой побежала стая бродячих собак, одна из которых набросилась на ребенка. Медики диагностировали у девочки укушенную рану левой голени. Также в результате укуса ребенок испытал моральные и физические страдания, появилось чувство страха перед животными.

Прокурор Металлургического района обратился в суд с иском о взыскании в пользу пострадавшей компенсации морального вреда. Суд полностью удовлетворил требование: мэрия уже выплатила девочке 50 тыс. рублей.