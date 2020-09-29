Убийцу пяти человек в Челябинске направят на принудительное лечение

Четырех взрослых и ребенка он убил в мае 2019 года.

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В Челябинском областном суде огласили постановление по делу об убийстве пяти человек. Трагедия произошла 4 мая 2019 года: утром в одном из домов Нязепетровска были обнаружены тела четверых взрослых и ребенка. Подозреваемого по данному делу задержали через два дня. 34-летнего мужчину обвинили в совершении преступления по статье «Убийство пяти лиц, в том числе малолетнего».

«Согласно заключению экспертов стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической комиссии на момент совершения запрещенного уголовным законом деяния у обвиняемого развилось временное психическое расстройство, которое лишало его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, руководить ими», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Челябинского областного суда.

Суд признал мужчину невменяемым и освободил от уголовной ответственности. Его направят на принудительное лечение в специализированное медучреждение.