Магнитогорца осудили за убийство с особой жестокостью

Мужчина избил знакомого и поджег его квартиру, чтобы «замести» следы.

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Магнитогорца осудили за убийство с особой жестокостью. Приговор ему был вынесен Челябинским областным судом. В сентябре 2019 года несколько мужчин, в том числе и 24-летний осужденный распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними возник конфликт, подсудимый и его друг начали избивать хозяина квартиры.

«Подсудимый нанес хозяину жилища не менее 19 ударов кулаками по голове и рукам, а также не менее 11 ударов деревянной битой по туловищу. Его соучастник — не менее 4 ударов кулаками по голове и не менее 4 ударов битой по туловищу, голове и рукам, после чего скрылся. Желая уничтожить следы преступления, подсудимый своей зажигалкой поджег вещи, находящиеся в комнате рядом с потерпевшим, убедился в распространении пламени и покинул место происшествия. Соседи, заметившие дым из окон квартиры, пришли на помощь жильцу и вызвали сотрудников пожарной службы», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Челябинского областного суда.

Пострадавший мужчина получил тяжелые травмы и ожоги 30% тела, его госпитализировали, но он скончался в медицинском учреждении.

Свою вину подсудимый признал лишь частично, утверждая, что не имел цели убить хозяина квартиры, в которой находился. Судом его признали виновным в преступлении по пунктам «д», «е» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом»), а также по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога»). Решением Челябинского областного суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок в 15 лет в колонии строго режима.

В отношении второго мужчины уголовное дело выделено в отдельное производство.