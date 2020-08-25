Пожилую женщину насмерть сбили на пешеходном переходе в Челябинске

Несчастный случай произошел рано утром.

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Ранним утром сегодня, 25 августа, в Челябинске произошел несчастный случай. Как только в городе было выключено ночное освещение улиц, на пешеходном переходе по улице Братьев Кашириных, возле дома № 79А, была сбита женщина. Инцидент был заснят на камеру наружного наблюдения.

Пожилая женщина спокойно передвигалась по пешеходному переходу, но в ее сторону устремился автомобиль. Водитель не успел увидеть женщину, поэтому затормозил лишь после столкновения.

«Водитель 1959 года рождения управляя автомобилем „Фольксваген Бора“ совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля», — заявили в отделе пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

В Госавтоинспекции напоминают, что важно иметь на одежде светоотражающих элементов, которые значительно помогают водителям увидеть пешеходов и предотвратить трагедию.