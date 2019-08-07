В центре Челябинска столкнулись две иномарки

В ДТП участвовал дорогой автомобиль Toyota Land Cruiser.

В Калиниском районе города Челябинска столкнулись две иномарки. У одной машины отвалился передний бампер, а на вторую вообще страшно смотреть. Один из автомобилей во время аварии совершил опрокидывание.

«На регулируемом перекрёстке Свердловского проспекта и улицы Труда столкнулись две „Тойоты“, одна из машин совершила опрокидывание», — рассказали корреспонденту сайта «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Перевернулся дорогой автомобиль Toyota Land Cruiser.

По предварительным данным правоохранительных органов, пострадали оба водителя. Эксклюзивное видео с места происшествия вы можете посмотреть на 1obl.tv.