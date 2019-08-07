Мужчине, сбившему на ГАЗели двух женщин, избрали меру пресечения

На время следствия он останется под домашним арестом.

Подозреваемому в совершении смертельного дорожно-транспортного происшествия избрали меру пресечения в виде двух месяцев домашнего ареста. Сосновский районный суд рассмотрел дело о смерти двух женщин под колесами грузового автомобиля. За рулем находился 27-летний мужчина. У подсудимого взяли биоматериалы на химико-токсикологическое исследование, поскольку есть вероятность того, что он мог быть на момент аварии в состоянии алкогольного опьянения.

«Молодой человек просил о мере пресечения в виде подписки о невыезде, чтобы продолжать работать и помогать семьям пострадавших, но судом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, пока идет следствие», — сообщил сайту «Первый областной» корреспондент медиахолдинга ОТВ, присутствовавший на заседании.

Отметим, мужчина не согласен с тем, что его считают, что он был пьяным. Молодой человек живет в Челябинске и планировал в ближайшее время выйти на работу в МЧС. В день аварии парень должен был получить последнюю справку для трудоустройства.