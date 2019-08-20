В центре Челябинска столкнулись два маршрутных такси

На месте аварии образовалась большая пробка.

В центре Челябинска сегодня, 20 августа, утром, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух маршрутных такси. Авария произошла недалеко от дворца спорта «Юность». О случившемся сообщают очевидцы происшествия.

«Около 07:00 произошло ДТП. По предварительным данным автобус "Форд", следовавший по маршруту № 56, совершил столкновение с движущимся перед ним автобусом ПАЗ, следовавшим по маршруту № 40», — рассказала сайту «Первый областной» старший инспектор отделения пропаганды БДД ГИБДД Челябинска Алена Безменова.

По предварительным данным, одной из пассажирок потребовалась медицинская помощь.

По словам очевидцев, на месте происшествия образовалась пробка.