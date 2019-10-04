Стало известно состояние пострадавших в аварии между фурой и такси

Водителя и пассажира госпитализировали в областную больницу.

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Наталья Горлова, начальник управления здравоохранения администрации Челябинска, сообщила сайту «Первый областной», в каком состоянии сейчас находятся пострадавшие в ДТП с «Яндекс.Такси» и фурой.

«Вызов поступил в 00:47, через шесть минут две бригады скорой помощи уже были на месте. Оба пострадавших, мужчины 21 и 27 лет, получили закрытые черепно-мозговые травмы и находятся в состоянии средней степени тяжести. Они были госпитализированы в областную клиническую больницу № 3»,— рассказала Наталья Горлова.

Напомним, серьёзное ДТП произошло сегодня ночью на пересечении проспекта Победы и улицы Чичерина. Легковой автомобиль «Ниссан» на скорости влетел в проезжающую мимо фуру марки «МАН». В итоге пострадали водитель такси и его 21-летний пассажир. К счастью, последующего возгорания автомобилей не произошло. Все обстоятельства аварии сейчас выясняются.