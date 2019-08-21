Пятеро пострадавших в ДТП автобуса и мусоровоза остаются в больницах Челябинска

Сайт «Первый областной» продолжает следить за их состоянием.

После вчерашнего столкновения мусоровоза и автобуса в челябинских больницах остаются пять человек. Информацию об этом подтвердил в пресс-службе горздрава.

«На данный момент в двух больницах остается пять человек с травмами разной степени тяжести», — завили в пресс-службе управления здравоохранения администрации города.

Напомним, что в ночь на 20 августа на улице Блюхера произошло столкновение мусоровоза и автобуса, ехавшего из Уфы в Нижневартовск. Пострадали 13 человек. Двоих из них доставили в реанимацию областной больницы. Одна из пассажирок автобуса, 17-летняя девушка, скончалась накануне вечером от полученных травм. Возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства ДТП продолжают устанавливать.