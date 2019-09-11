В центре Челябинска полыхала летняя веранда кафе

Дым от пожара на Алом поле было видно с Площади Революции.

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Сегодня, 11 сентября, в центре Челябинска произошел пожар. На Алом поле в районе дворца пионеров и школьников загорелась беседка летнего кафе. Столб черного дыма было видно в нескольких километрах от места возгорания. Пользователи социальных сетей пишут, что заведение давно не работает, и в это время внутри не было людей.

«Оно когда последний раз работало? лет 10 назад», — пишет во ВКонтакте Константин Сопрыкин.

Данных о причинах возгорания пока нет. На месте работают сотрудники МЧС.

«В 11:59 поступило сообщение о возгорании в беседке на Алом Поле. На место выехали 2 автоцистерны, 8 человек личного состава. В 12:04 объявлена локализация и ликвидация открытого горения. Погибших, пострадавших нет. Причину ЧП будут выяснять пожарные дознаватели», — сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пожар был локализован силами сотрудников противопожарной службы. Распространиться на соседние территории огонь не успел.

Видео с места событий можно посмотреть здесь.