В одном из челябинских вузов сообщили о возгорании. Об этом написали пользователи социальных сетей.
Инцидент произошел сегодня утром в Челябинском институте путей и сообщений. К зданию учреждения приехало несколько машин пожарной охраны. Однако, как сообщают сотрудники МЧС по Челябинской области, возгорания на деле не было. Данные об эвакуации в ведомстве не подтвердили.
«Сработала пожарная сигнализация. На место приехали 2 автоцистерны и одна машина с лестницей. При проверке помещений здания возгорание не обнаружено. Эвакуация сотрудниками пожарной охраны не проводилась», — рассказали в управлении.
Сотрудники МЧС также предупредили, что сейчас, с началом учебного года, увеличилось количество ложных срабатываний пожарной сигнализации.