К Челябинскому институту путей и сообщений приехали пожарные машины

В соцсетях сообщили об эвакуации.

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В одном из челябинских вузов сообщили о возгорании. Об этом написали пользователи социальных сетей.

Инцидент произошел сегодня утром в Челябинском институте путей и сообщений. К зданию учреждения приехало несколько машин пожарной охраны. Однако, как сообщают сотрудники МЧС по Челябинской области, возгорания на деле не было. Данные об эвакуации в ведомстве не подтвердили.

«Сработала пожарная сигнализация. На место приехали 2 автоцистерны и одна машина с лестницей. При проверке помещений здания возгорание не обнаружено. Эвакуация сотрудниками пожарной охраны не проводилась», — рассказали в управлении.

Сотрудники МЧС также предупредили, что сейчас, с началом учебного года, увеличилось количество ложных срабатываний пожарной сигнализации.