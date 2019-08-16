На Южном Урале пострадавший в пожаре крановщик идет на поправку

Мужчину планируют доставить вертолетом в Областной ожоговый центр.

Состояние крановщика, который в Карабаше оказался в огненной «ловушке», стабилизировалось. Сейчас пострадавший находится в местной городской больнице, но его планируют вертолетом санавиации доставить в Областной ожоговый центр. Ранее состояние мужчины этого сделать не позволяло.

«Состояние пациента в больнице Карабаша стабилизировалось, наблюдается положительная динамика.Сегодня его планируют доставить в Областной ожоговый центр на вертолете санавиации для продолжения лечения»,— сообщают в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Напомним, 14 августа на одном из предприятий Карабаша произошло возгорание мостового крана. В кабине, которую охватила стихия, находился крановщик. На данный момент организована специальная комиссия, которая разбирается во всех обстоятельствах произошедшего.