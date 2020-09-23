За стрельбу в сотрудника полиции осудят жителя Челябинской области

Мужчина пытался избежать задержания и достал травматическое оружие.

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В Челябинской области под суд отдадут местного жителя, стрелявшего в сотрудника полиции. Инцидент произошел еще в мае 2020 года. Вечером на перекрестке улиц Худякова и Энтузиастов оперуполномоченный управления уголовного розыска пытался задержать обвиняемого, когда он оказал сопротивление. Сидя в машине, он достал травматический пистолет, из которого несколько раз выстрелил в сторону полицейского. Благодаря быстрой реакции, сотрудник полиции успел избежать ранения.

«Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей „Применение насилия в отношении представителя власти“», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре прокуратуры области.

Обвиняемый задержан и находится под стражей. Материалы уголовного дела направлены в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения.