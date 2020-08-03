Нетрезвый южноуралец устроил стрельбу в центре Санкт-Петербурга

Уроженец Сатки гулял по набережным с оружием.

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Стрельбу в центре Санкт-Петербурга устроил 45-летний южноуралец. На улицу уроженец Сатки прихватил с собой травматический пистолет. Очевидцы сообщили о выстрелах, раздающихся у Аничкова моста, в день ВДВ, 2 августа.

Ранее судимого мужчину задержали сотрудники полиции. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Выяснилось, что сейчас мужчина проживает в Ленинградской области. А на пистолет у него есть действующее разрешение.

«Возбуждено уголовное дело по 213 статье УК РФ (хулиганство)», — сообщает «Фонтанка» со ссылкой на ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.