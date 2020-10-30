В центре Челябинска иномарка врезалась в трамвай

Пострадала женщина — пассажир легкового авто.

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В Челябинске столкнулись «легковушка» и трамвай. ДТП произошло вечером в четверг, 29 октября, напротив дома 41 по улице Цвиллинга.

«Водитель автомобиля „Опель Корса“, мужчина 1980 года рождения, при совершении маневра столкнулся с трамваем, водитель — женщина 1990 года рождения», — сообщили в отделе пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

В результате ДТП пострадала 33-летняя женщина-пассажир, которая ехала в иномарке, ей рекомендовано амбулаторное лечение. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.