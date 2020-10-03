В Челябинске женщина пострадала под колёсами трамвая

Авария произошла поздно вечером неподалёку от остановки транспорта.

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Накануне вечером в Тракторозаводском районе Челябинска водитель трамвая наехал на женщину. Пострадавшая получила множество различных травм. Подробнее сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе городского ГИБДД.

Авария произошла 2 октября в 22:00 около дома № 4В на проспекте Ленина. Женщина 1961 года рождения находилась около трамвайных путей в кустах. Водитель трамвая 1993 года рождения не заметил челябинку в темноте и наехал на неё.

«В результате ДТП женщина со множественными травмами была госпитализирована»,— прокомментировали в ведомстве.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.