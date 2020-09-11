На улице Труда в районе «Кировки» появится трамвайная остановка

Главную пешеходную улицу Челябинска продолжают благоустраивать.

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В Челябинске продолжают проводить работы по благоустройству главной пешеходной улицы. На улице Кирова специалисты устанавливают ряд элементов, которые позволят одному из мест притяжения горожан выглядеть еще привлекательнее.

«Продолжаем благоустройство пешеходной улицы. Установлено новое пространство из террасной доски. Прошел монтаж четырех велопарковок у основных перекрëстков. Началось расширение приствольных лунок под кустарники», — сообщает в своем телеграм-канале заместитель главы города по городской среде Александр Егоров.

Кроме того, по словам замглавы Челябинска, вскоре на «Кировке» будут установлены новые стильные таблички с номерами домов, а также будет введена в эксплуатацию удобная трамвайная остановка на улице Труда.