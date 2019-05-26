Причиной отключения воды стало затопление в подвале одного из домов.

В центре Челябинска 18 жилых домов остались без водоснабжения с вечера 25 мая. Воду отключили около 22:00 из-за аварии в одном из домов по улице Смирных. Из-за затопленного подвала пришлось закрыть задвижки. Для жителей улицы был организован подвоз воды.

Воду отключили еще вчера вечером. Сегодня приезжала бочка, все успели набрать себе воды для бытовых нужд. — рассказала сайту «Первый областной» жительница дома по улице Смирных Анна Иванова.

В диспетчерской МУП «ПОВВ» подтвердили аварию и сообщили о том, что ее почти устранили.

Возобновить водоснабжение планируют в ближайшее время. — сообщили сайту «Первый областной» в диспетчерской.