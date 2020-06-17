Несколько месяцев без воды сидят жители одного из поселков Челябинской области

В отчаянии они написали обращение президенту РФ.

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В Верхнеуральском районе Челябинской области жители поселка Сухтелинский написали коллективное обращение президенту РФ Владимиру Путину, губернатору Алексею Текслеру и прокурору региона Виталию Лопину. Основная причина жалоб жителей — отсутствие водоснабжения. Уже несколько месяцев водопровод, который и без того работал со сбоями, не выполняет свою функцию.

Сейчас на территории поселка начали капитальный ремонт водопровода, однако жители считают, что даже после того, как работы завершатся, вода в их дома не поступит. Одной колонки просто не хватит на то, чтобы обеспечить водоснабжением весь поселок. К тому же в проекте не учтены дома сразу с нескольких улиц, которые десятилетиями остаются не подключенными к водопроводу.

Кроме того, жители возмущены тем, что на время отсутствия водоснабжения, им не предоставили подвоз питьевой и технической воды, хотя во многих семьях есть маленькие дети.

«Отключения системы водоснабжения не производилось. В отдел ГОиЧС никаких обращений или жалоб по данному вопросу с территории не поступало. Более того, по областной программе „Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт систем водоснабжения“ были выделены денежные средства на капитальный ремонт водопровода в поселке Сухтелинский. Работы с 6 июня 2020 года выполняет подрядная организация ООО СК „МАССИВ“, стоимость контракта 3,718 миллиона рублей. Дата окончания работ 31.08.2020 года», — сообщили сайту «Первый областной» в администрации Верхнеуральского муниципального района.

Кроме того, представители администрации района обратились в правоохранительные органы, из-за того, что жители устроили несанкционированный сход для обсуждения проблем с водоснабжением. О том, что они намереваются собраться, жители не сообщили главе поселения и района, а также не уведомили правоохранительные органы. К тому же, во время схода, никто не соблюдал масочный режим, который действует на территории региона.