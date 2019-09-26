Сегодня вечером во всех домах Верхнего Уфалея, наконец, появится вода

В данный момент идет наладка работы системы подачи воды.

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В Верхнем Уфалее к завершающей точке подходит решение вопроса с отсутствием водоснабжения. Новый насос был установлен и запущен, идет процесс налаживания работы системы, для того, чтобы напор появился в каждом доме и на каждом этаже, необходимо немного подождать.

«Насос работает в штатном режиме. Он выдает тот объем, который необходим для обеспечения водой весь город. Но сейчас идет большой разбор воды. В тех домах, где не было воды, она уже появляется на 4-5 этажах. Есть еще ряд домов, которые находятся на возвышении, чтобы вода появилась в них, нужно время. Как только заполнятся резервуары, она появится везде. Полностью город будет с водоснабжением примерно к 20:00», — сообщила сайту «Первый областной» глава Верхнеуфалейского городского округа Вера Ускова.

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин отметил, что на днях в Верхний Уфалей привезут еще один насос. Кроме того, в городе будут менять схему водоснабжения.

«Меняется схема водоснабжения, пока другого нет источника. Разработана новая проектная документация, вода будет поступать из новой скважины, расположенной ближе к городу», — прокомментировал для сайта «Первый областной» Виктор Тупикин.

Система водоснабжения в Верхнем Уфалее будет модернизирована в ближайшие несколько лет. Напомним, несколько дней жители города были вынуждены жить без воды. Причина была в поломке насоса, который обслуживал всю систему водоснабжения. Вопросом лично заинтересовался губернатор. Алексей Текслер направил в город министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин с поручением разобраться в проблеме и решить вопрос с водоснабжением в кратчайшие сроки.