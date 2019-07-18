Жители одного из районов Челябинской области остались без воды

Перебои с водой настигли село Долгодеревенское и близлежащие поселки.

Жители Сосновского района Челябинской области уже несколько дней жалуются на перебои с водоснабжением. В первый раз воду отключили еще 15 июля. После этого подача воды возобновлялась, но ненадолго. Как отмечают жители села Долгодеревенское, никто не предупредил их об отключении и не организовал подвоз воды.

«Люди вернулись с работы, а воды нет. Температура воздуха в тот день была больше 30 градусов. Водоснабжения нет во всем селе. Местная администрация данную ситуацию никак не комментирует. Водоканал хамит по телефону, отвечая, что вода есть, и они не знают, почему во многих домах ее нет. Затем они отвечали, что наши дома по другой линии находятся, и когда наберутся резервуары, тогда и вода будет», — пишут жители села в социальных сетях.

На данный момент ситуация не изменилась: воды в Долгодеревенском и в близлежащих поселках практически нет. Перебои настигли не только жилые дома, но и муниципальные учреждения.

«Сейчас воды у нас нет. Уже около трех часов. Вчера тоже были перебои, водоснабжение было не весь день», — рассказали корреспонденту сайта «Первый областной» в Сосновской центральной районной больнице.

По словам жителей, местный водоканал знает о наличии проблемы, но не может дать точного ответа о сроках ее устранения.

«Воды нет от Челябинска, проблема не только у нас. Без воды остались и другие населенные пункты, в том числе Рощино и Долгодеревенское. Предупредили, что ситуация внештатная, и будет отключение воды», — сообщила сайту «Первый областной» начальник Информационно-аналитического отдела Сосновского муниципального района Светлана Макаровских.

Как рассказывают жители района, им приходится за водой ездить аж до Челябинска.