В Троицком районе задержан водитель, перевозивший иностранных граждан

В автобусе было 23 человека.

Послушать 00:00

Внимание сотрудников дорожно-постовой службы ГИБДД привлек автобус на летней резине. Инспекторы остановили «Мерседес Бенц» с прицепом, чтобы проверить документы водителя.

При проверке выяснили, что водитель вез в салоне иностранных гражданин из среднеазиатской республики в Челябинск в количестве 23-х человек, при этом транспорт рассчитан только на перевозку 18-ти пассажиров. Также в автобусе на части кресел отсутствовали ремни безопасности и тахограф.

«По данному факту водителя привлекли к административной ответственности за управление без тахографа по части 1 статьи 11.23, за управление транспортом при наличии у него неисправностей по части 1 статьи 12.5, за нарушение правил применения ремней безопасности по статье 12.6, за нарушение правил перевозки пассажиров части 1 статьи 12.23 Кодекса об административных правонарушениях РФ», — сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В отношении пассажиров составлены протоколы за несоблюдение правил въезда на территорию РФ, а также режима пребывания в стране. Нарушителей обяжут выплатить штрафы.

Водитель получил требование о необходимости устранения нарушений, автобус был отправлен на автостоянку, а иностранным гражданам пришлось воспользоваться рейсовым транспортом.