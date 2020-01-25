На жительницу Челябинской области завели уголовное дело за организацию незаконной миграции

Управление по вопросам миграции ГУ МВД Челябинской области отчиталось по итогу оперативно-профилактического мероприятия «Ночь».

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Правоохранители обследовали места нахождения и проведения трудовой деятельности иностранных граждан, а также пункты прибытия иностранцев на территорию РФ вблизи КПП «Бугристое».

Сотрудникам удалось проверить порядка 400 человек. В ходе операции установлено, что жительница Челябинской области с января по ноябрь прошлого года занималась организацией незаконного въезда иностранцев в пределы Российской Федерации.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.1 УК РФ — организация незаконной миграции», — сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Еще 8 жителей региона привлекут к ответственности за то, что они незаконно поставили на миграционный учет уроженцев ближнего зарубежья; столько же иностранцев понесут наказание за незаконное пересечение границы РФ.

Всего правоохранителям удалось пресечь 81 административное правонарушение, четверо иностранцев в ближайшее время покинут страну, судьбу еще пятерых будет решать суд, 49 человек получили запрет на въезд на территорию РФ. Общая сумма штрафов составила 162 тысячи рублей, 143 из них уже взысканы.