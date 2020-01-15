Иностранцев за рулем проверили в Челябинске и Магнитогорске

В ходе рейда были зафиксированы более 400 нарушений.

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Госавтоинспекция совместно с миграционной службой провели профилактические мероприятия на дорогах Челябинска и Магнитогорска с целью выявления водителей-иностранцев, управляющих общественным транспортом, не имея на это прав.

Всего в работе было задействовано 143 сотрудника ГИБДД, 58 сотрудников управления миграционной службы и 61 экипаж.

«Во время проверки было зафиксировано более 400 нарушений, основным из которых стало управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, а также нарушения правил перевозки людей», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

В результате, 2 автобуса отправлены на спецстоянку. Водитель одной из маршруток в Челябинске управлял транспортным средством, будучи лишенным водительских прав, еще 4 водителя автобуса вовсе не имели удостоверений.

В ходе рейда проверили также работу легковых такси, 164-х водителей привлекли к административной ответственности.

В Магнитогорске выявили 17 нарушений миграционного законодательства, 8 материалов направлено в суд для выселения иностранцев за пределы страны.