Автобус с иностранными гражданами задержали правоохранители в Челябинской области

При перевозке пассажиров было выявлено множество нарушений.

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В Троицком районе Челябинской области сотрудниками полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области был остановлен микроавтобус с иностранными гражданами. В нем находилось 11 человек, ехавших из Центральной Азии в Екатеринбург.

«Пассажиры перевозились с нарушением установленных правил: автобус не был оборудован ремнями безопасности, отсутствовало оборудование, позволяющее контролировать соблюдение режима труда и отдыха водителя (тахограф). Кроме того установлено, что один из пассажиров находится на территории Российской Федерации с нарушением миграционного законодательства», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В отношении водителя были составлены административные протоколы по перечисленным нарушениям, а также выдано требование об их устранении. Административный материал также был составлен в отношении иностранного гражданина, нарушившего правила въезда на территорию России.

Водитель, не сумевший устранить нарушения, вместе с пассажирами отправился обратно.