В Карталинском районе во время пожара погибли два человека

ЧП произошло ночью, когда и хозяева дома, и их соседи спали.

Послушать 00:00

В минувший вторник в посёлке Елизаветопольское Карталинского района произошёл пожар. Несмотря на оперативность сотрудников МЧС, пламя полностью охватило деревянный дом. Есть жертвы. Подробнее о трагедии сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе регионального «чрезвычайного» ведомства.

ЧП произошло ночью 13 октября. Хозяева дома — мужчина и женщина — на момент возгорания спали глубоким сном, как и соседи, проживающие в соседних строениях. Поэтому пожар был замечен довольно поздно, и огонь успел охватить не только одноэтажный дом, но и надворные постройки.

«Тушение было организовано методом подвоза воды из ближайшего естественного водоисточника, расположенного на расстоянии 1 километра. Во время ликвидации горения были обнаружены два человека — мужчина и женщина, без признаков жизни»,— рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Причины возгорания выясняют сотрудники испытательной пожарной лаборатории. Но, по предположениям пожарных Карталинского гарнизона, хозяева нарушили правила эксплуатации электрооборудования.

Пламя ликвидировали 15 человек и 6 единиц техники, из которых 7 человек 3 единицы техники от регионального МЧС.