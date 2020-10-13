Десятилетняя девочка выпала из многоэтажки в Челябинске

В обстоятельствах инцидента разбирается следственный комитет.

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В Челябинском микрорайоне Чурилово из окна многоквартирного дома выпала 10-летняя девочка. Инцидент произошёл в жилом комплексе «Яблоневый». По данным СМИ, пятиклассница скончалась, её пытались реанимировать медики, но сделать этого не удалось.



Информацию об инциденте «Первому областному» подтвердили в региональном следственном комитете. Сейчас сотрудники ведомства разбираются во всех обстоятельствах трагедии.

«Проводятся проверочные действия для установления обстоятельств случившегося»,— сообщили сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Отметим, что ранее в Челябинске жертвой ДТП стал 11-летний мальчик. Он пытался перейти дорогу по пешеходному переходу на улице Краснознаменная, возле дома № 27. В этот момент его сбила 37-летняя женщина за рулём «Тойоты Королла». Обстоятельства этого происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.