Сильное задымление встревожило жителей Тополиной аллеи в Челябинске

Причиной возникновения густого дыма стала горящая машина.

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Сильное задымление напугало жителей домов, расположенных на Тополиной аллее в Челябинске. Сегодня, 13 октября 2020 года, пользователи социальных сетей начали делиться фотографиями, на которых изображен столб густого дыма, распространяющегося на верхние этажи домов.

«Что произошло? Был хлопок, потом дым пошел», — пишет в социальных сетях пользователь Настя Филиппова.

Очевидцы отмечают, что задымление появилось недалеко от леса, расположенного за домами.

«Горит машина, гарь на весь район разошлась. Пожарные быстро приехали», — отмечает пользователь Di Maz.

В пресс-службе Челябинского пожарно-спасательного гарнизона подтвердили, что на месте работали сотрудники пожарной службы.

«На Тополиной аллее горел автомобиль. В считанные минуты возгорание было ликвидировано прибывшим на место происшествия подразделением пожарной службы. Устанавливаются причины возгорания», — прокомментировали ситуацию в ведомстве.

По предварительным данным, в автомобиле находился водитель. Информация о том, получил ли он травмы, устанавливается.