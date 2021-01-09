В Миассе упростили правила для резидентов ТОСЭР

Правительство РФ расширило перечень отраслей, в которых можно получать преференции

Правительство Российской Федерации утвердило постановление о внесении изменений в акты о создании территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в нескольких моногородах. В список ТОСЭР, которые получили дополнительные возможности для привлечения инвесторов, вошли Благовещенск (Башкортостан), Невинномысск (Ставропольский край), Угловка (Новгородская область) и Миасс Челябинской области. Информация опубликована на сайте Минэкономразвития России.



Это первые изменения в акты о создании ТОСЭР, принятые по новому формату. Ранее резиденты могли работать только по определенным видам экономической деятельности, которые прямо предусматривались постановлением правительства Российской Федерации. С июля 2020 года установлено, что резиденты могут реализовывать инвестиционные проекты по всем видам экономической деятельности, кроме запрещенных на территориях моногородов.

«Мы рассчитываем, что изменения расширят возможности для потенциальных инвесторов, поспособствуют созданию новых производств и рабочих мест и в целом повысят привлекательность моногородов даже в условиях сложной эпидемиологической обстановки. Минэкономразвития России со своей стороны продолжит следить за эффективностью функционирования ТОР», — отметил заместитель министра экономического развития России Сергей Галкин.

Принятые изменения позволят дополнительно привлечь более 15 млрд рублей частных инвестиций и создать более 8,4 тыс. новых рабочих мест в моногородах, в том числе в Миассе.



Согласно информации на сайте администрации Миасса, до вступления в силу нового постановления резидентам разрешалось работать только по 22 направлениям. На ТОСЭР зарегистрировано пять компаний. Резиденты получают налоговые преференции — нулевую ставку по налогам на прибыль и имущество, а также по земельному налогу. Также Фонд развития моногородов выделяет для открытия производств субсидии и предлагает льготные займы на суммы от 5 млн рублей до 1 млрд рублей.