Из-за падения ребенка с канатной дороги в Магнитогорске завели уголовное дело

На аттракцион не должны были допускать детей младше 12 лет

В Магнитогорске завели уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности») из-за падения 10-летнего мальчика с канатной дороги. Привлечь организаторов аттракциона к ответственности после проверки потребовала прокуратура, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Во время проверки прокуратура установила, что 7 января 10-летний мальчик, катаясь на канатной дороге, упал с высоты трех метров. Он получил травму головы и ушибы. Услуги в экологическом парке Магнитогорска оказывало ООО «Высотные развлечения». Падение произошло из-за действий инструктора. Он не обеспечил надежность крепления оборудования, а также не убедился в возрасте и весе ребенка. На канатную дорогу не должны были допускать детей младше 12 лет с весом менее 40 кг. Таким образом была оказана услуга, не отвечающая требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Ранее в администрации города «Первому областному» информационному агентству сообщили, что канатная дорога прошла всю необходимую сертификацию. В качестве причины инцидента назывался «человеческий фактор».