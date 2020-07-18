В Троицке пенсионерка отдала телефонным мошенникам 135 тысяч рублей

Другой жертвой злоумышленников стал 54-летний мужчина.

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Два человека из Троицка стали жертвами мошенников. В одном случае злоумышленники выкрали у потерпевшей пенсионерки деньги через интернет, а в другом — с помощью сайта объявлений. Общая сумма ущерба составила около 140 тысяч рублей.



Оба пострадавших обратились с заявлениями в полицию Троицка. Первой о мошенничестве сообщила 71-летняя женщина. Она рассказала, что ей на телефон позвонил мужчина, представившийся сотрудником банка. Злоумышленник сообщил, что кто-то пытается украсть деньги с её карточки и порекомендовал перевести деньги на другую, которую затем привезёт курьер.

«Под воздействием страха потерять все свои сбережения, женщина выполнила ряд действий, указанных злоумышленником. Когда на следующий день троичанке поступил очередной звонок от мошенников с просьбой завершить операцию по переводу денежных средств она поняла, что попалась на уловку аферистов. Причиненная сумма ущерба составила 135 000 рублей»,— сообщили «Первому областному» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Вторым заявителем поо делу о мошенничестве стал 54-летний мужчина. Он разместил объявление о продаже автоприцепа. Ему позвонил потенциальный покупатель и стал расспрашивать про товар и сказал, что рассчитается после осмотра. Затем злоумышленник сообщил, что находится на вахте, но готов внести предоплату, на что потерпевший согласился и отправился к банкомату.

«Потерпевший действовал по четкой инструкции злоумышленника, в результате чего двумя транзакциями в размере 2900 рублей совершил перевод на неизвестный абонентский номер. После чего, заявитель заметив смс-оповещения о списании денежных средств перезвонил мужчине, но тот сообщил, что никаких денег он не получал и отключился»,— добавили в пресс-службе МВД.

По фактам преступлений в отделе МВД России «Троицкий» возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи «Мошенничество» УК РФ. По ней злоумышленникам грозит до 2 и 5 лет лишения свободы. Сейчас сотрудники полиции занимаются расследованием преступлений.