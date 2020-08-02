Мошенника, воспользовавшегося удобным случаем, задержали в Златоусте

Молодой человек заполучил деньги обманным путём.

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В Златоусте Челябинской области местная жительница хотела оплатить стоматологические услуги, оказанные её внуку. Но и здесь не обошлось без мошенников. Подробнее об инциденте сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Женщина 1957 года рождения обратилась в полицию с заявлением о том, что ошибочно перевела неизвестному три тысячи рублей за стоматологические услуги, а возвращать деньги абонент не желает. В ходе проведённых мероприятий сотрудники полиции задержали 22-летнего молодого человека из посёлка Кропачёво. Он рассказал, что получил с незнакомого номера СМС-сообщение, в котором спрашивалось, какую сумму необходимо перевести за лечение зубов. Недолго думая, мошенник указал сумму в три тысячи рублей и, получив их, потратил на собственные нужды.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации „мошенничество“. За совершение данного противоправного деяния законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы»,— сообщили в ведомстве.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Присвоенные деньги молодой человек вернул потерпевшей.