«Попросила стакан воды»: девушек из Омска подозревают в серии краж из челябинских квартир

Одной из жертв злоумышленниц стала 82-летняя пенсионерка.

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Из квартиры 82-летней жительницы одного из домов по улице 40 лет Победы в Челябинске пропали деньги. Пенсионерка не досчиталась сбережений после визита незнакомок, одна из которых «попросила стакан воды». Доверчивая женщина впустила их в жилище, а заметив пропажу, обратилась в полицию.

Вскоре полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались 29-летняя жительница Омска и ее 17-летняя знакомая. Обе девушки ранее судимы не были. Установлено, что таким же способом они совершили серию противоправных деяний в Курчатовском районе Челябинска.

«В отделах полиции „Северо-Западный“ и „Курчатовский“ возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 и 2 ст. 158 (кража) и ч. 2 ст. 159 (мошенничество) УК РФ», — прокомментировала сайту «Первый областной» врио начальника ОС со СМИ УМВД России по Челябинску Марина Талипова.

Младшей из подозреваемых избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке, вторая находится под подпиской о невыезде.

Задержанные могут быть причастны к аналогичным противоправным деяниям. Если вы узнали задержанных, стали свидетелями или пострадавшими, обратитесь в полицию по телефонам: 8 (351) 265-02-00, 266-14-14, 02.