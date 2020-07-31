«Сниматели порчи» из Минвод могли мошенничать в июле в Челябинской области

Они действовали по всей России.

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Какие только схемы для завладения деньгами не придумывают мошенники. Но старые «бабушкины» методы все равно никогда не подводят. Супруги 42 и 43 лет от роду, которые являются жителями Минеральных вод Ставропольского края, продумали работающую схему — они стали «снимателями порчи».

Решили они действовать по всей России, но сотрудникам полиции удалось их поймать лишь в Иркутской области.

«У сотрудников полиции есть основания полагать, что подозреваемая, 1977 года рождения, причастна к совершению серии аналогичных преступлений на территории Челябинской области, совершенных в начале июля текущего года», — сообщили в полиции Челябинска.

Отмечается, что во время совершения преступления мошенница могла быть одета в темное платье с крупным белым горошком, а также она при себе имела сумку коричневого цвета.

Всех граждан, кто мог пострадать от действий данной подозреваемой, либо свидетели данных деяний, полиция города Челябинска просит обращаться по номерам: 8 (351) 265-02-00, 266-14-14, 267-78-75 или 02.