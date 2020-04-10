В Тракторозаводском районе произошел небольшой пожар

Жители забеспокоились из-за густого черного дыма.

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Сегодня, 10 апреля, в Тракторозаводском районе Челябинска в промышленной зоне произошло возгорание. Густой черный дым, затянувший несколько улиц, очень напугал местных жителей.

Но в МЧС России по Челябинской области рассказали, что пожар был очень несерьезным.

«В Тракторозаводском районе было небольшое возгорание в промзоне. Приехавший пожарный расчет очень быстро его локализовали», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что о пострадавших не сообщалось. Также, важно во время режима обязательной самоизоляции не подвергать себя опасности. Если вы попали в затруднительную ситуацию, вам следует немедленно обратиться по номеру 112.