Женщина, спасенная от пожара в Челябинске, поблагодарила пожарных

Из-за болезни ног во время тушения пламени она оставалась в собственной квартире.

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Пожар в Челябинске, произошедший 14 апреля 2020 года, надолго запомнится жительнице дома по улице Ереванская. Надежда Носкова находилась дома, когда вспыхнула деревянная лестница в подъезде. Из-за заболевания ног выбраться из квартиры самостоятельно женщина не могла.

«Выводить женщину из квартиры через опасную зону было очень рискованно: у Надежды Анатольевны больные ноги, она ограничена в движении. Поэтому два сотрудника Челябинского пожарно-спасательного гарнизона, проникнув в квартиру по трехколенной лестнице, обеспечивали ее непрерывной подачей воздуха из своих дыхательных аппаратов. Перед этим, также по „трехколенке“, был спасен сын Надежды Анатольевны и домашний питомец — кот Петя», — прокомментировал ситуацию заместитель начальника 3 пожарно-спасательного отряда Евгений Шабанов.

Пока коллеги занимались ликвидацией возгорания, два бойца оставались рядом с Надеждой, чтобы следить за ее состоянием.

«Пожарные подошли, кота спустили, сына. А я не могу по лесенке подняться. Два пожарных заскочили в окошко, надели мне как-будто скафандр. Они стояли со мной. Они до конца были со мной. Я напугалась, правда. Большое спасибо пожарным, все быстро организовали», — делится воспоминаниями Надежда Носкова.

Пока пламя не потушили, за состоянием женщины присматривали. После того, как пожар был потушен, женщина отправилась к родственникам, вместе с котом и сыном.