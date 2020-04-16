В гаражах правительства в центре Челябинска произошёл пожар

Возгорание тушили три автоцистерны.

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В центре Челябинска по адресу Кирова, 86б произошёл пожар. Согласно открытым данным, в этом месте находятся гаражи, которые принадлежат службе эксплуатации транспорта губернатора и правительства Челябинской области.



Инцидент произошёл сегодня, 16 апреля, в утреннее время. В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что загорелся отдельно стоящий гараж площадью 5 квадратных метров. Внутри строения находилась краска.

«Сообщение поступило в 9:21. В 9:41 Горение ликвидировано, на месте работали три автоцистерны»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

В происшествии обошлось без пострадавших. Сейчас обстоятельства и причины возгорания выясняются.