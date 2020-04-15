В Миассе замыкание в стиральной машине чуть не привело к пожару

ЧП удалось избежать, благодаря пожарному извещателю.

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В Миассе короткое замыкание в стиральной машине чуть не стало причиной возгорания социально-реабилитационного центра. Избежать происшествия удалось, благодаря датчику сигнализации.



Сигнал с места происшествия поступил на пункт связи Миасского пожарно-спасательного гарнизона в среду, 15 апреля. К месту пожара выдвинулся расчёт. По прибытию они увидели, что из здания самостоятельно эвакуировались 34 человека, пострадавших нет.

«Как удалось установить, переполох случился из-за неполадки в работающей стиральной машине, в результате чего произошло короткое замыкание электросети без последующего горения. Установленная на объекте пожарная автоматика успешно выполнила свою задачу, сработал датчик сигнализации, оповестив персонал организации и детей о возможной опасности», — рассказали «Первому областному» в пресс-службе Миасского пожарно-спасательного гарнизона.

Сотрудники МЧС проверили все помещения учреждения и убедившись, что опасность никому не угрожает, пустили людей внутрь. Отметим, что подобное происходит не впервые. Похожая ситуация случилась в здании пищеблока миасской городской больницы № 3 1 марта этого года. ЧП удалось избежать благодаря работе датчика.