В Тракторозаводском районе Челябинска сгорели три дома

Пожар ликвидировали 20 единиц техники

В Челябинске в Первом Плотничном переулке в Тракторозаводском районе произошел пожар в частном жилом доме. Огонь перекинулся на соседние строения. В результате сгорели три дома, сообщает пресс-служба управления МЧС России по региону. Погибших и пострадавших нет.

В ликвидации пожара были задействованы 64 человека и 20 единиц техники. Площадь пожара составляла 300 кв. м. Угрозу распространения огня удалось остановить. Для выяснения причин и обстоятельств происшествия к месту направлена испытательная пожарная лаборатория.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска, на месте работают вице-мэр Александр Астахов и глава Тракторозаводского района Юрий Кузнецов. По поручению главы города Натальи Котовой погорельцам будет оказана материальная помощь, а также предоставлен маневренный жилой фонд.

Также днем 13 июня произошел пожар в частном секторе поселка Мелькомбината. Горели дворовые постройки. По сообщениям читателей ИА «Первое областное», огонь задел линию электропередачи. Был слышен хлопок.

«В один момент взорвалось что-то. Хлопок был, огонь полетел по сторонам», — сообщил очевидец.

По данным регионального управления МЧС России, электроснабжение поселка не было прервано.