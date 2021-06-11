В салоне «Лады» находились семь человек во время смертельного ДТП на челябинском перекрестке

Четверо детей ехали на заднем сиденье

Сегодня, 11 июня, стали известны подробности смертельной аварии на перекрестке улиц Барбюса и Дзержинского в Ленинском районе Челябинска. По данным заместителя прокурора города Михаила Венглера, в машине, на которую пришелся основной удар, находились семь человек.

Смертельная авария случилась накануне, 10 июня. Водитель «Фольксвагена» на большой скорости и на запрещающий сигнал светофора выехал на перекресток улиц Барбюса и Дзержинского в Ленинском районе Челябинска и столкнулся с автомобилями «Лада Гранта», «Рено Сандеро», «Шкода» и «Ниссан». В результате происшествия погибла 33-летняя пассажирка отечественной легковушки Диана Акулова. Женщина буквально выпала из салона, и еще несколько метров ее протащило по асфальту. В аварии пострадали четверо детей и 32-летняя женщина — все они госпитализированы и находятся в сознании. Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя «Фольксвагена» Игоря Печенкина.

«В отечественном авто на переднем сиденье находилась женщина, которая скончалась на месте от полученных травм. Еще одна пострадавшая и четверо несовершеннолетних находятся в больнице с различными травмами. Информация об их состоянии уточняется», — рассказал зампрокурора.

Также, по его словам, водитель, устроивший аварию, в 2004 году стал жертвой Лесопаркового Маньяка Алексея Корочкина. После случившейся травмы Печенкин состоит на учете у невролога. За рулем у него произошел приступ эпилепсии, что и привело, по предварительным данным, к аварии.