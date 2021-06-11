Ночного крушителя камер видеонаблюдения разыскивают в Магнитогорске

Мужчина разбил молотком порядка 10 систем

В Магнитогорске уже несколько дней разыскивают неизвестного мужчину, который в ночное время разбивает молотком системы виденаблюдения в многоквартирных домах. Под руку ночного хулигана уже попали 10 камер.

Мужчина орудует во дворах в микрорайоне между улицами Жукова и 50-летия Магнитки. На записях в пострадавших камерах сохранилось изображение ночного хулигана. Он носит толстовку с капюшоном, кепку и маску на лице. Узнать вандала практически невозможно.

«Компания, конечно же, в курсе о серии актов вандализма. Мы обратились в правоохранительные органы и передали им всю известную нам информацию, в том числе кадры с камер домофонов, которым удалось зафиксировать лицо предполагаемого преступника, а также адреса домов, где наши устройства были испорчены. Полиция уже приступила к проведению следственных мероприятий. Продолжаем поддерживать связь и всячески помогать в расследовании», — прокомментировали в пресс-службе компании — владельца системы видеообслуживания жилых домов «Интерсвязь».

Объявление о поиске информации о мужчине для установления его личности появились в городских пабликах в социальных сетях. Горожане предполагают, что, возможно, он готовит преступление и заранее уничтожает фиксаторы улик.