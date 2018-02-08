/ Мужчину во всем темно-синем два дня разыскивают в Магнитогорске

Он уехал из дома на серебристой «Ладе».

В городе металлургов волонтеры организовали поиски 39-летнего Дениса Щербины. Мужчина пропал 6 февраля. Как сообщают родственники, в последний раз его видели дома, по адресу Доменщиков, 15. Затем мужчина сел в свой автомобиль, «Лада Икс Рэй» серебристого цвета. Это последнее, что известно о Денисе Щербине.

Пропавший был одет темно-синий удлиненный пуховик с капюшоном, спортивные штаны темно-синего цвета, темно-синие ботинки со шнурками. — рассказали сайту «Первый областной» в поисковом отряде «Легион-СПАС».

Приметы мужчины: рост 167 сантиметров, худощавое телосложение, волосы темно-русые с сединой, короткие, над левой бровью шрам.

Всех, кто видел мужчину, просят обратиться в спасотряд — 8 (351) 2 777 911, либо рассказать информацию по номерам 8 908 053 31 26 (Мария) или 8 909 097 72 60 (Раис).

