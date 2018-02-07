/ 11-летняя девочка бесследно пропала в Челябинске

На поиски школьницы экстренно вышли волонтеры.
В последний раз 11-летнюю Софью Белоусову видели накануне, 6 февраля, в 17:00 по адресу Комсомольский проспект, 109. Об исчезновении ребенка сообщили волонтеры поисково-спасательной службы «Легион-СПАС».
Требуется расклейка ориентировок по всем районам города. — добавили волонтеры.
Рост пропавшей 152 сантиметра, волосы русые, глаза серо-голубые. В день исчезновения была одета в белую шапку с большими белыми бомбонами, длинный горчично-салатовый пуховик, с собой у нее был портфель с желтым смайликом.
Челябинцев просят быть внимательными на улицах и в заведениях города. Сообщить информацию о пропавшей можно по телефонам 8908 58 48 421, 2-777-911 или 02.
https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/pomogli-nayti-devochku/
Если здесь та же девочка, то может быть соц.защите или каким-нибудь гос.органам обратить внимание на то, что там в семье происходит...