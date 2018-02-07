/ Поиски пропавшей в Челябинске 11-летней школьницы завершены

Волонтеры заявили, что оперативную группу уже распустили.

Школьницу, которая не выходила на связь больше суток, удалось отыскать. Её нашли вечером сегодня, 7 февраля, девочка жива и здорова.

Найдена, жива. Всем спасибо за помощь. — сообщили сайту «Первый областной» волонтеры поисково-спасательного отряда «Легион-Спас».

Подробности о местонахождении ребёнка, а также обстоятельства, при которых она была найдена, пока не разглашаются. По предварительной информации, противоправных действий в отношении девочки не совершалось.

Напомним, 11-летняя девочка пропала в Челябинске накануне, 6 февраля. Вечером сегодня был организован экстренный прочес местности добровольцами. Поисками ребёнка занимались полиция и волонтеры