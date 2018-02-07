/ Экстренный сбор на поиски пропавшей школьники объявлен в Челябинске

11-летняя Софья Белоусова не выходит на связь второй день.

Срочный прочес местности организовали волонтеры поисково-спасательного отряда «Легион-Спас». Поиски силами добровольцев и полиции велись сегодня целый день, однако пока не дали никаких результатов.



В 20:30 у Прииска сбор на прочес по Белоусовой Софье! — сообщила сайту «Первый областной» координатор поиска Татьяна.

Челябинцы уже обошли десятки кварталов на северо-западе города, вблизи места, где пропал ребенок. Ориентировки передали охранникам торговых комплексов и парковок, отсмотрены записи с камер видеонаблюдения.



В социальных сетях девочки, представляясь одноклассницами пропавшей, заявляли, что знают все места, где она «прячется», но в результате на связь так и не выходили.

Напомним, в последний раз 11-летнюю Софью Белоусову видели накануне, 6 февраля, в 17:00 по адресу Комсомольский проспект, 109. Рост пропавшей 152 сантиметра, волосы русые, глаза серо-голубые. В день исчезновения была одета в белую шапку с большими белыми бомбонами, длинный горчично-салатовый пуховик, с собой у нее был портфель с желтым смайликом. Сообщить информацию о пропавшей можно по телефонам 8908 58 48 421, 2-777-911 или 02.

Ранее девочка уже пропадала: в начале прошлого года она ушла из дома гулять с собакой и не вернулась. Через 14 часов ее нашли на трассе под Челябинском.

