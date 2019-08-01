В Свердловской области идут поиски семьи, пропавшей на воде

Все пассажиры были местными жителями.

Вчера, 31 июля, в Свердловской области пропала лодка с семьей и тремя детьми. Об этом сообщили в пресс-службе местного управления МЧС.

«Сегодня, 1 августа, в 2 часа ночи поступила информация, что из поселка Вижай в поселок Ушма Ивдельского городского округа по реке Лозьве днем 31 июля выдвинулась лодка с пассажирами (2 взрослых, 3 ребенка). В назначенное время в поселок Ушма лодка не прибыла», — заявили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

По информации управления, на данный момент спасателями найдены тела 2 детей и одной женщины. Поиски еще одного ребенка и мужчины пока продолжаются. Согласно данным некоторых СМИ на лодке находилась мать с тремя детьми и один из родственников семьи, однако эта информация нуждается в подтверждении. Все пассажиры являются уроженцами Свердловской области.

Для проведения поисковой операции были отправлены четверо спасателей Ивдельского поисково-спасательного отряда. Группа обеспечена спутниковой связью. Дополнительно в район поисков из Екатеринбурга выехали спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в составе семи человек