Дети чаще стали пропадать: следователи призывают родителей не оставлять их без присмотра

К несчастью, не всегда поиски приводят к положительным результатам.

Послушать 00:00

В этом году в Челябинской области участились случаи пропажи детей. К счастью, в большинстве случаев всё заканчивалось благополучно. Однако в Следственном комитете бьют тревогу и напоминают родителям: не стоит оставлять своих детей без присмотра, а также следует всегда оценивать ситуацию.

Следственные органы СК, как только получают сообщение об исчезновении несовершеннолетнего, сразу же привлекают все силы и средства, чтобы в максимально короткие сроки установить местоположение пропавшего и обстоятельства, при которых произошёл несчастный случай. Один из самых важных критериев поиска — время, поэтому специалисты реагируют незамедлительно, работая слаженно не только друг с другом, но и с полицией, и сотрудниками МЧС. Кроме того, привлекаются поисковые отряды и волонтёры, в некоторых случаях даже весь криминалистический персонал ведомства. Нередко для быстрого результата применяются летательные аппараты, тепловизоры, геолокаторы и многое другое.

Например, в мае этого года в Красноармейском районе Челябинской области пропали две школьницы. Около суток девочек искали 100 человек, включая полицию, МЧС, поисковые отряды, были подключены беспилотники, а также возбуждено уголовное дело по статье «убийство» для расширения поисковых возможностей. К счастью, девочки были найдены живыми и невредимыми.

В мае 2019 года в Копейске пропала девушка-подросток. Спасатели и поисковые отряды около суток разыскивали пропавшую. Ее тоже нашли живой.

23 августа 2019 года в Челябинске пропал 11-летний мальчик. Ушёл из дома в вечернее время и не вернулся. Мальчика также разыскивали поисковые отряды и полиция. К счастью, ребёнок был оперативно найден.

Но, к сожалению, бывают и такие случаи, когда детей не находят. А если и находят, то слишком поздно. Например, история исчезновения Вани Котова прогремела на всю страну. Мальчика искали почти месяц, поиски проходили на территории более 200 квадратных километров. К сожалению, нашли мальчика расчленённым и закопанным в огороде соседа-уголовника.

Ещё одна история безвестного исчезновения 16-летнего Евгения Ковалёва до сих пор не раскрыта. Говорят, мальчик исчез после вечеринки накануне Дня Победы. Известно, что молодой человек поссорился со своей девушкой, после этого отправился в неизвестном направлении. Поиски подростка продолжались около года, но успехом не увенчались.

Челябинский педагог-психолог Виктор Сидорчук рассказал сайту «Первый областной», что в таких случаях может быть две проблемы.

«С одной стороны, это психиатрическая проблема. То есть заболевание, которое необходимо лечить. С другой стороны — это внутрисемейная проблема. То есть семья — это ячейка, в которой дети и их родители должны быть сплоченны, должны доверять друг другу. Но если этого доверия нет, этой сплоченности нет, то дети чувствуют себя некомфортно, чужими, поэтому в их голове и возникает план побега. Это всё зависит и от воспитания, но родители обязаны не только воспитывать ребёнка, и поддерживать климат внутри семьи»,— рассказал Виктор Сидорчук.

К сожалению, когда жизнь ребёнка уже не вернуть, думать о правильном воспитании поздно. Поэтому и психологи, и следователи призывают родителей осознавать ту ответственность, которая на них возложена. Ведь из-за, казалось бы, обычной невнимательности жизнь ребёнка может оборваться.